https://ria.ru/20251106/ssha-2053295187.html
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает, когда стороны украинского урегулирования придут к мнению, что его достижение приведет к РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон (штат)
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_131fc5de3f2512bc19ba5ff46fc8fd46.jpg
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278652.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_013e486edc08b84f0faf6fb70681383e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Уиткофф: стороны конфликта на Украине должны увидеть потенциал к росту экономик