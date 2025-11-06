Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 06.11.2025
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает, когда стороны украинского урегулирования придут к мнению, что его достижение приведет к РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон (штат)
стив уиткофф
в мире, сша, вашингтон (штат), стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта

Уиткофф: стороны конфликта на Украине должны увидеть потенциал к росту экономик

Специальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает, когда стороны украинского урегулирования придут к мнению, что его достижение приведет к экономическому росту.
"Две стороны поймут, что решить конфликт кинетически - это плохо для них, и нужно решить вопрос дипломатически, чтобы обеспечить рост своим странам", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России
15 апреля, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтон (штат)Стив Уиткофф
 
 
