Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста

МАЙАМИ (США), 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после публикаций в СМИ о его возможном уходе с этой должности заявил, что останется на посту так долго, как того хочет американский лидер Дональд Трамп.

Во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами Уиткоффа спросили, как долго он планирует находиться на должности спецпосланника.

"Так долго, как он (Трамп - ред.) хочет", - отметил чиновник.