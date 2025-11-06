Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053294906.html
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после публикаций в СМИ о его возможном уходе с этой должности заявил, что останется на посту так долго, как... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
в мире
сша
майами
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053293707.html
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Майами, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста

Уиткофф заявил, что останется на посту так долго, как захочет Трамп

© AP Photo / Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ (США), 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после публикаций в СМИ о его возможном уходе с этой должности заявил, что останется на посту так долго, как того хочет американский лидер Дональд Трамп.
Во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами Уиткоффа спросили, как долго он планирует находиться на должности спецпосланника.
"Так долго, как он (Трамп - ред.) хочет", - отметил чиновник.
Уиткофф при этом добавил, что никогда не вернется в бизнес и намерен оставаться на государственной службе.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Вчера, 20:44
 
В миреСШАМайамиСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала