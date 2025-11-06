https://ria.ru/20251106/ssha-2053294906.html
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после публикаций в СМИ о его возможном уходе с этой должности заявил, что останется на посту так долго, как... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
2025-11-06T20:56:00+03:00
в мире
сша
майами
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2c33b18a9ad480e35d8710522a77f2f8.jpg
https://ria.ru/20251106/ssha-2053293707.html
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016691412_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6db4898cf308dcbd9142ac831dc5e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майами, стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Майами, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
Уиткофф прокомментировал информацию о своем возможном уходе с поста
Уиткофф заявил, что останется на посту так долго, как захочет Трамп
МАЙАМИ (США), 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после публикаций в СМИ о его возможном уходе с этой должности заявил, что останется на посту так долго, как того хочет американский лидер Дональд Трамп.
Во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами Уиткоффа спросили, как долго он планирует находиться на должности спецпосланника.
"Так долго, как он (Трамп - ред.) хочет", - отметил чиновник.
Уиткофф при этом добавил, что никогда не вернется в бизнес и намерен оставаться на государственной службе.