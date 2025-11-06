Рейтинг@Mail.ru
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 06.11.2025
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
стив уиткофф
дональд трамп
в мире, сша, россия, стив уиткофф, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 6 ноя - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.
"Я помню, мы позвонили с Джаредом (Кушнером - ред.) президенту и сказали, что у нас есть сделка по Газе. Он сказал: "Это отлично. Как дела с Россией?" Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже", - сказал Уиткофф на мероприятии в рамках Американского бизнес-форума.
По словам спецпосланника, Трамп хочет "починить всё".
"Мы не можем починить всё, но мы постараемся", - пообещал Уиткофф.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияСтив УиткоффДональд Трамп
 
 
