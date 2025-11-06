https://ria.ru/20251106/ssha-2053293707.html
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американский лидер Дональд Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования. РИА Новости, 06.11.2025
Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины, заявил Уиткофф
