Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 06.11.2025 (обновлено: 22:32 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ssha-2053293402.html
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 06.11.2025
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф увидел "некий прорыв" в урегулировании украинского конфликта, об этом он заявил на Американском бизнес-форуме... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:41:00+03:00
2025-11-06T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
стив уиткофф
украина
россия
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_131fc5de3f2512bc19ba5ff46fc8fd46.jpg
https://ria.ru/20251104/tramp-2052673759.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053105640.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006802629_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_013e486edc08b84f0faf6fb70681383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, стив уиткофф, украина, россия, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Стив Уиткофф, Украина, Россия, НАТО, Дональд Трамп
Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта

Уиткофф: в урегулировании украинского конфликта есть прогресс

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ, 6 ноя — РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф увидел "некий прорыв" в урегулировании украинского конфликта, об этом он заявил на Американском бизнес-форуме в Майами.
"Сегодня есть определенный прогресс, но, думаю, что это сложный конфликт", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Ставим на русских: США убедились, что Россия в любом случае победит
4 ноября, 08:00
Уиткофф добавил, что предстоит провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности для Украины". При этом он выразил уверенность, что США смогут способствовать заключению мира между Россией и Украиной.
«

"И я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования и хочет "все починить". Представитель американского лидера пообещал, что США "постараются" сделать это. Он отметил, что Вашингтон ждет, когда стороны придут к мнению, что достижение мира приведет к экономическому росту, при этом процесс осложняется "отсутствием доверия" между ними.
Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского
Вчера, 05:45

Договоренность Путина и Трампа о встрече

В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Последний раз Путин и Трамп лично обсуждали урегулирование украинского конфликта во время встречи на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали саммит положительно. Российский президент по его итогам заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАСтив УиткоффУкраинаРоссияНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала