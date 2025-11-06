Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта

МАЙАМИ, 6 ноя — РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф увидел "некий прорыв" в урегулировании украинского конфликта, об этом он заявил на Американском бизнес-форуме в Специальный посланник президента США Стив Уиткофф увидел "некий прорыв" в урегулировании украинского конфликта, об этом он заявил на Американском бизнес-форуме в Майами

"Сегодня есть определенный прогресс, но, думаю, что это сложный конфликт", — сказал он.

Украиной. Уиткофф добавил, что предстоит провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности для Украины". При этом он выразил уверенность, что США смогут способствовать заключению мира между Россией

« "И я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", — подчеркнул Уиткофф.

По его словам, Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования и хочет "все починить". Представитель американского лидера пообещал, что США "постараются" сделать это. Он отметил, что Вашингтон ждет, когда стороны придут к мнению, что достижение мира приведет к экономическому росту, при этом процесс осложняется "отсутствием доверия" между ними.

Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.

Договоренность Путина и Трампа о встрече

В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.

Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.