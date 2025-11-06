Уиткофф отметил прогресс в урегулировании украинского конфликта

МАЙАМИ, 6 ноя — РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф увидел "некий прорыв" в урегулировании украинского конфликта, об этом он заявил на Американском бизнес-форуме в Майами.
"Сегодня есть определенный прогресс, но, думаю, что это сложный конфликт", — сказал он.
«
"И я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", — подчеркнул Уиткофф.
По его словам, Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования и хочет "все починить". Представитель американского лидера пообещал, что США "постараются" сделать это. Он отметил, что Вашингтон ждет, когда стороны придут к мнению, что достижение мира приведет к экономическому росту, при этом процесс осложняется "отсутствием доверия" между ними.
Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Договоренность Путина и Трампа о встрече
В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин также не исключает его проведения в будущем.
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Последний раз Путин и Трамп лично обсуждали урегулирование украинского конфликта во время встречи на Аляске 15 августа. Оба лидера охарактеризовали саммит положительно. Российский президент по его итогам заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине.
