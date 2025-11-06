Рейтинг@Mail.ru
В США опубликуют новые диетические нормы - РИА Новости, 06.11.2025
20:35 06.11.2025
В США опубликуют новые диетические нормы
В США опубликуют новые диетические нормы - РИА Новости, 06.11.2025
В США опубликуют новые диетические нормы
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
В США опубликуют новые диетические нормы

Минздрав США: новые диетические нормы изменят американскую пищевую культуру

Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа скоро опубликует новые диетические нормы, которые изменят культуру еды в Соединенных Штатах, заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.
"Президент Трамп также поручил нам заняться первопричинами хронических заболеваний, и мы этим занимаемся. Мы готовимся опубликовать рекомендации по питанию, которые изменят пищевую культуру в нашей стране. Они изменят то, какое питание получает армия. Они изменят то, какую еду получают наши дети. Мы опубликуем их в декабре", - сказал Кеннеди на мероприятии в Белом доме.
По последним данным властей, ожирением страдают 40,3% взрослых американцев, а распространенность тяжелой формы - 9,4%.
Дети в США тоже с лишним весом – по данным Трампа, это каждый пятый ребенок. Только к недавно прошедшему Хэллоуину конфетами закупились 4 из 5 американцев.
Популярный препарат от лишнего веса "Оземпик" (по версии Трампа - "Укол для жирдяев") лидер США критиковал, утверждая, что тот не работает. Тем не менее, этот, как и многие другие лекарства для похудения, можно купить в разы дешевле за пределами Штатов.
За последние 50 лет средний вес американца вырос на 15 килограммов. Девять из десяти жителей США едят недостаточно клетчатки. Для многих норма 100-150 граммов сахара в день.
Сам Трамп при росте в 190 сантиметров весит 101 килограмм. Из напитков предпочитает газировку (и даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете для ее заказа), а из спорта - гольф.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп заявил, что "Оземпик" не работает
14 мая, 04:59
 
В миреСШАДональд ТрампРоберт Кеннеди
 
 
