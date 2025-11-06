https://ria.ru/20251106/ssha-2053292097.html
В США опубликуют новые диетические нормы
В США опубликуют новые диетические нормы - РИА Новости, 06.11.2025
В США опубликуют новые диетические нормы
Администрация президента США Дональда Трампа скоро опубликует новые диетические нормы, которые изменят культуру еды в Соединенных Штатах, заявил министр... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:35:00+03:00
2025-11-06T20:35:00+03:00
2025-11-06T20:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20250514/tramp-2016791097.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
В США опубликуют новые диетические нормы
Минздрав США: новые диетические нормы изменят американскую пищевую культуру
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа скоро опубликует новые диетические нормы, которые изменят культуру еды в Соединенных Штатах, заявил министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.
"Президент Трамп
также поручил нам заняться первопричинами хронических заболеваний, и мы этим занимаемся. Мы готовимся опубликовать рекомендации по питанию, которые изменят пищевую культуру в нашей стране. Они изменят то, какое питание получает армия. Они изменят то, какую еду получают наши дети. Мы опубликуем их в декабре", - сказал Кеннеди на мероприятии в Белом доме.
По последним данным властей, ожирением страдают 40,3% взрослых американцев, а распространенность тяжелой формы - 9,4%.
Дети в США
тоже с лишним весом – по данным Трампа, это каждый пятый ребенок. Только к недавно прошедшему Хэллоуину конфетами закупились 4 из 5 американцев.
Популярный препарат от лишнего веса "Оземпик" (по версии Трампа - "Укол для жирдяев") лидер США критиковал, утверждая, что тот не работает. Тем не менее, этот, как и многие другие лекарства для похудения, можно купить в разы дешевле за пределами Штатов.
За последние 50 лет средний вес американца вырос на 15 килограммов. Девять из десяти жителей США едят недостаточно клетчатки. Для многих норма 100-150 граммов сахара в день.
Сам Трамп при росте в 190 сантиметров весит 101 килограмм. Из напитков предпочитает газировку (и даже установил специальную кнопку в Овальном кабинете для ее заказа), а из спорта - гольф.