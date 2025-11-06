https://ria.ru/20251106/ssha-2053289267.html
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф - РИА Новости, 06.11.2025
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к Авраамовым соглашениям присоединится новое государство. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:31:00+03:00
2025-11-06T20:31:00+03:00
2025-11-06T20:31:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
стив уиткофф
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b5d84b91ac58231c50582f07b628e32.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051344491.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033631827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c89d1460a615453b5d99797661bad5f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), стив уиткофф, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Дональд Трамп
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
Уиткофф объявил о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям