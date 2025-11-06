Рейтинг@Mail.ru
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
20:31 06.11.2025
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к Авраамовым соглашениям присоединится новое государство. РИА Новости, 06.11.2025
К Авраамовым соглашениям присоединится новое государство, заявил Уиткофф

Уиткофф объявил о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям

МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к Авраамовым соглашениям присоединится новое государство.
"Сегодня вечером я возвращаюсь в Вашингтон, потому что сегодня вечером мы собираемся объявить о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям", - сообщил он на Американском бизнес-форуме в Майами.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем. Также президент США Дональд Трамп выражал надежду, что к соглашениям присоединится Саудовская Аравия.
США допускают продолжение стычек между Израилем и ХАМАС, заявил Вэнс
