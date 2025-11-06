https://ria.ru/20251106/ssha-2053250706.html
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс - РИА Новости, 06.11.2025
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в американский конгресс на следующий срок. РИА Новости, 06.11.2025
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
Демократка Пелоси объявила об отставке в 2027 году