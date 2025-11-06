Рейтинг@Mail.ru
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
17:57 06.11.2025
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в американский конгресс на следующий срок. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T17:57:00+03:00
2025-11-06T17:57:00+03:00
в мире
сша
сан-франциско
нэнси пелоси
дональд трамп
сша
сан-франциско
в мире, сша, сан-франциско, нэнси пелоси, дональд трамп
В мире, США, Сан-Франциско, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп
Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс

Демократка Пелоси объявила об отставке в 2027 году

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНэнси Пелоси
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться в американский конгресс на следующий срок.
"Я не буду баллотироваться в конгресс… С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года службы в качестве вашего представителя", - сказала Пелоси в видеообращении к избирателям в Сан-Франциско.
Нэнси Пелоси - одна из самых влиятельных фигур Демократической партии, которая возглавляла нижнюю палату конгресса и была главным оппонентом президента Дональда Трампа в период его первого срока на этом посту.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп высказывает противоположные мнения о Мамдани, сообщает New York Times
