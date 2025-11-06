Пелоси заявила, что не будет больше баллотироваться в Конгресс

Демократка Пелоси объявила об отставке в 2027 году

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк Нэнси Пелоси © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в медиабанк Нэнси Пелоси. Архивное фото