США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
17:35 06.11.2025
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
Администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты на данный момент не планируют ударов по Венесуэле и не имеют юридических... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN

CNN: администрация Трампа не планируют наносить удары по Венесуэле

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты на данный момент не планируют ударов по Венесуэле и не имеют юридических оснований для этого, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Официальные лица из администрации Трампа сообщили законодателям в среду, что США в данный момент не планируют нанесение ударов внутрь территории Венесуэлы и сейчас не имеют юридических оснований для каких-либо ударов по целям на земле", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники, знакомые с прошедшим брифингом.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава МВД Венесуэлы обвинил Рубио в срыве Саммита Америк
Вчера, 07:23
 
В миреСШАВенесуэлаДональд Трамп
 
 
