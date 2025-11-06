https://ria.ru/20251106/ssha-2053242606.html
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
Администрация президента США Дональда Трампа заявила конгрессу, что Соединенные Штаты на данный момент не планируют ударов по Венесуэле и не имеют юридических... РИА Новости, 06.11.2025
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп
США не планируют ударов по Венесуэле, сообщил CNN
