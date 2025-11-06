Рейтинг@Mail.ru
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 06.11.2025 (обновлено: 13:50 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ssha-2053184335.html
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters - РИА Новости, 06.11.2025
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters
США хотят развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске для помощи в реализации будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, передает агентство РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:49:00+03:00
2025-11-06T13:50:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265301_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c8d2f2de41a60959ed1f3e770245913e.jpg
https://ria.ru/20251101/ssha-2052415079.html
дамаск (город)
сирия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052265301_0:0:2639:1979_1920x0_80_0_0_8c2917ae24e69c60a58e042df769d2c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия, сша, израиль
В мире, Дамаск (город), Сирия, США, Израиль
США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters

Reuters: США планируют развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске

© AP Photo / Mario TamaАмериканские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Mario Tama
Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США хотят развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске для помощи в реализации будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь в реализации пакта о безопасности, в заключении которого Вашингтон выступает посредником между Сирией и Израилем", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Американский посол рассказал об отношении Трампа к региональным конфликтам
1 ноября, 20:05
 
В миреДамаск (город)СирияСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала