США хотят развернуть военное присутствие в Дамаске, пишет Reuters

США хотят развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске для помощи в реализации будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, передает агентство РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:49:00+03:00
2025-11-06T13:49:00+03:00
2025-11-06T13:50:00+03:00
