Рейтинг@Mail.ru
В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 06.11.2025 (обновлено: 10:55 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/ssha-2053142958.html
В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами
В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами - РИА Новости, 06.11.2025
В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна высказалась за прекращение деятельности цифровой платформы Shein на территории США на РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T10:48:00+03:00
2025-11-06T10:55:00+03:00
в мире
франция
сша
париж
себастьян лекорню
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_6594d3f29e52ec715f82cae54d86df5d.jpg
https://ria.ru/20251105/frantsiya-2053032774.html
франция
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/32/1532343208_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_85defc271444b1857f485f23056be9e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, париж, себастьян лекорню, конгресс сша
В мире, Франция, США, Париж, Себастьян Лекорню, Конгресс США
В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами

Луна призвала приостановить работу Shein в США из-за скандала с секс-куклами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна высказалась за прекращение деятельности цифровой платформы Shein на территории США на фоне разгорающегося во Франции скандала по продаже на платформе "секс-кукол, похожих на детей".
В среду агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол, похожих на детей". Ранее прокуратура Парижа начала расследования в отношении онлайн-магазинов Shein и AliExpress из-за распространения материалов c детской порнографией. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.
"Деятельность Shein также должна быть приостановлена в США. Оправдания из разряда "мы не знали" здесь неприемлемы. Это отвратительно, и никто не должен совершать покупки в Shein", - написала Луна на своей странице в соцсети X, отреагировав на новость о приостановке деятельности Shein во Франции.
Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.
В парижском универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), который в среду открыл первый во Франции офлайн-магазин компании Shein, заявили, что не намерены сворачивать сотрудничество с маркетплейсом, несмотря на разразившийся скандал.
Реклама китайской компании Shein в витрине магазина BHV в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Во Франции хотят приостановить работу Shein из-за скандала с секс-куклами
5 ноября, 18:02
 
В миреФранцияСШАПарижСебастьян ЛекорнюКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала