В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна высказалась за прекращение деятельности цифровой платформы Shein на территории США на фоне разгорающегося во Франции скандала по продаже на платформе "секс-кукол, похожих на детей".

Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.