В США выступили за приостановку работы Shein из-за скандала с секс-куклами
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна высказалась за прекращение деятельности цифровой платформы Shein на территории США на РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна высказалась за прекращение деятельности цифровой платформы Shein на территории США на фоне разгорающегося во Франции скандала по продаже на платформе "секс-кукол, похожих на детей".
В среду агентство Франс Пресс сообщило, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню
запустил процедуру по приостановке деятельности цифровой платформы Shein на фоне скандала по продаже "секс-кукол, похожих на детей". Ранее прокуратура Парижа
начала расследования в отношении онлайн-магазинов Shein и AliExpress
из-за распространения материалов c детской порнографией. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.
"Деятельность Shein также должна быть приостановлена в США
. Оправдания из разряда "мы не знали" здесь неприемлемы. Это отвратительно, и никто не должен совершать покупки в Shein", - написала Луна на своей странице в соцсети X, отреагировав на новость о приостановке деятельности Shein во Франции.
Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish.
В парижском универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), который в среду открыл первый во Франции офлайн-магазин компании Shein, заявили, что не намерены сворачивать сотрудничество с маркетплейсом, несмотря на разразившийся скандал.