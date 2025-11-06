Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053104765.html
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений - РИА Новости, 06.11.2025
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений
Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T05:25:00+03:00
2025-11-06T05:25:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
https://ria.ru/20251106/politika-2053097961.html
https://ria.ru/20251106/tramp-2053098150.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений

Ассоциация: возобновление США испытаний ЯО вызовет эскалацию гонки вооружений

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями.
"Если Соединенные Штаты возобновят ядерные испытания, другие страны, такие как Россия, Северная Корея и, возможно, Китай, вероятно, последуют их примеру, что приведет к эскалации гонки ядерных вооружений и росту глобальной напряженности", - говорится в распространенном заявлении неправительственной организации.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Глава РФПИ призвал к диалогу по теме заявлений Трампа об испытаниях ЯО
03:46
Там также добавили, что с 1945 года США провели 1030 взрывных ядерных испытаний, что составляет большинство из общего объема проведенных в мире тестов в количество 2056 испытаний.
"С момента призыва Трампа к возобновлению ядерных испытаний мы активно действуем, чтобы донести свою позицию, объединить оппозицию в конгрессе, объединиться с другими организациями гражданского общества и мобилизовать международное сообщество против возобновления ядерных испытаний любой страной", - отметили в ассоциации.
Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Трамп почти дословно повторил свое заявление о ядерных испытаниях
03:48
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала