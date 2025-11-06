В США предупредили об эскалации гонки ядерных вооружений

МАЙАМИ, 6 ноя - РИА Новости. Возобновление администрацией американского президента Дональда Трампа ядерных испытаний приведет к эскалации гонки ядерных вооружений, при этом на Вашингтон уже приходится большая часть проведенных в мире взрывных испытаний ядерного оружия, указали в американской ассоциации по контролю над вооружениями.