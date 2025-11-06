Рейтинг@Mail.ru
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053094975.html
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане - РИА Новости, 06.11.2025
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в американском штате Мичиган на Хэллоуин, заявил заместитель... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:55:00+03:00
2025-11-06T02:55:00+03:00
в мире
мичиган
сша
россия
кэш патель
памела бонди
фбр
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20251103/ssha-2052676131.html
https://ria.ru/20251103/ssha-2052661675.html
мичиган
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мичиган, сша, россия, кэш патель, памела бонди, фбр, исламское государство*
В мире, Мичиган, США, Россия, Кэш Патель, Памела Бонди, ФБР, Исламское государство*
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане

В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта на Хэллоуин

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в американском штате Мичиган на Хэллоуин, заявил заместитель директора бюро Дэн Бонджино в соцсети X.
"Сегодня детройтский офис ФБР и партнёры арестовали третьего подозреваемого в связи с предполагаемым предотвращённым терактом в Мичигане на прошлой неделе. Наше расследование показывает, что этот человек оказывал материальную поддержку при подготовке нападения", - написал Бонджино.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США предотвратили теракт, который готовили сторонники ИГ*
3 ноября, 20:05
На прошлой неделе директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании нескольких человек в американском штате Мичиган, которые предположительно планировали террористическую атаку на Хэллоуин.
Генеральный прокурор Памела Бонди позднее сообщила, что теракт готовили сторонники террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая организация. запрещенная в России.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США стрельба унесла жизни более ста человек в хэллоуинские выходные
3 ноября, 17:50
 
В миреМичиганСШАРоссияКэш ПательПамела БондиФБРИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала