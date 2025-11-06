https://ria.ru/20251106/ssha-2053094975.html
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане - РИА Новости, 06.11.2025
В США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в Мичигане
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в американском штате Мичиган на Хэллоуин, заявил заместитель...
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовали третьего подозреваемого в подготовке теракта в американском штате Мичиган на Хэллоуин, заявил заместитель директора бюро Дэн Бонджино в соцсети X
.
"Сегодня детройтский офис ФБР и партнёры арестовали третьего подозреваемого в связи с предполагаемым предотвращённым терактом в Мичигане на прошлой неделе. Наше расследование показывает, что этот человек оказывал материальную поддержку при подготовке нападения", - написал Бонджино.
На прошлой неделе директор ФБР Кэш Патель сообщил о задержании нескольких человек в американском штате Мичиган, которые предположительно планировали террористическую атаку на Хэллоуин.
Генеральный прокурор Памела Бонди позднее сообщила, что теракт готовили сторонники террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая организация. запрещенная в России.