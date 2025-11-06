https://ria.ru/20251106/ssha-2053091992.html
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде - РИА Новости, 06.11.2025
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:09:00+03:00
2025-11-06T02:09:00+03:00
2025-11-06T02:09:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20251105/poshliny-2053075616.html
https://ria.ru/20251029/ssha-2051664990.html
сша
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6a247b42a1f54a6696a837d756a0a6c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
Глава Минфина США Бессент доволен слушаниями по пошлинам в Верховном суде
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление.
Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях.
"Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США
Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп
применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию
прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент
в интервью Fox Business.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.