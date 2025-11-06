Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление.

На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.