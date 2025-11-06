Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде - РИА Новости, 06.11.2025
02:09 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/ssha-2053091992.html
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде - РИА Новости, 06.11.2025
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T02:09:00+03:00
2025-11-06T02:09:00+03:00
в мире
сша
индия
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995844849_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_714044b44faad1af1e51f786ccd27eed.jpg
https://ria.ru/20251105/poshliny-2053075616.html
https://ria.ru/20251029/ssha-2051664990.html
сша
индия
в мире, сша, индия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, министерство финансов сша
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Министерство финансов США
Глава Минфина США оценил слушания о пошлинах в Верховном суде

Глава Минфина США Бессент доволен слушаниями по пошлинам в Верховном суде

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление.
Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Импортные пошлины помогут США сократить дефицит бюджета, заявил Трамп
Вчера, 23:00
"Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент в интервью Fox Business.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС
29 октября, 22:57
 
В миреСШАИндияДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортМинистерство финансов США
 
 
