Российские военные взяли в плен боевиков из 127-й бригады ВСУ
Военнослужащие 127-й тяжелой механизированной бригады ВСУ взяты в плен в Волчанске Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные в Волчанске взяли в плен двух боевиков из 127-й бригады ВСУ