ВС России сорвали три попытки выдвижения боевых групп ВСУ в Сумской области
Три попытки выдвижения боевых групп ВСУ провалились в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.11.2025
сумская область
ВСУ провалили три попытки выдвижения у Андреевки, Кондратовки и Варачино