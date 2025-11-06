Рейтинг@Mail.ru
Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 06.11.2025
Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери
2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Переброшенная в Харьковскую область для восстановления путей снабжения 808-я бригада ВСУ понесла большие потери, в том числе среди командования, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ввиду уничтожения большинства мостов и путей снабжения группировки ВСУ на хатненском участке командование ВСУ перебросило в Харьковскую область 808-ю бригаду поддержки для организации логистики и восстановлению мостов и переправ", - сказал собеседник агентства.
Бригада, по его словам, уже понесла большие потери в ходе выполнения боевых задач.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
