Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери
Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери - РИА Новости, 06.11.2025
Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери
2025-11-06

Переброшенная в Харьковскую область для восстановления путей снабжения 808-я бригада ВСУ понесла большие потери, в том числе среди командования, сообщили РИА Новости.
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
Переброшенная в Харьковскую область бригада ВСУ понесла большие потери
Переброшенная в Харьковскую область 808-я бригада ВСУ понесла большие потери