Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Благодаря высокотехнологичному оборудованию разведчики точно засекли и зафиксировали координаты вражеских огневых позиций. Полученная информация в реальном времени была интегрирована с данными от беспилотных авиационных систем и оперативно передана на командный пункт. Это позволило сформировать целостную картину поля боя и обеспечить командование актуальными данными для принятия решений, добавили в ведомстве.