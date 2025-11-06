Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Снайперы разведывательной бригады группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и вскрыли позиции противника в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
"Снайперская пара 96-й отдельной бригады разведки 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела высокоэффективную операцию в зоне СВО, используя передовые разведывательные технологии соединения. Была сорвана плановая ротация подразделения ВСУ, снайперы своевременно выявили и уничтожили несколько военнослужащих противника, пытавшихся совершить смену, вскрыли расположение тяжелой техники и артиллерии", - говорится в сообщении.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию разведчики точно засекли и зафиксировали координаты вражеских огневых позиций. Полученная информация в реальном времени была интегрирована с данными от беспилотных авиационных систем и оперативно передана на командный пункт. Это позволило сформировать целостную картину поля боя и обеспечить командование актуальными данными для принятия решений, добавили в ведомстве.
"Данный эпизод наглядно демонстрирует эффективность комплекса разведывательных технологий, где традиционное снайперское мастерство усиливается самыми современными техническими средствами", - подчеркнули в Минобороны РФ.
