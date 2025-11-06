Рейтинг@Mail.ru
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 06.11.2025
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 06.11.2025
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО
Снайперы разведывательной бригады группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и вскрыли позиции противника в зоне специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Снайперы группировки "Запад" сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Снайпер
Снайпер. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Снайперы разведывательной бригады группировки войск "Запад" сорвали ротацию ВСУ и вскрыли позиции противника в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.
"Снайперская пара 96-й отдельной бригады разведки 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела высокоэффективную операцию в зоне СВО, используя передовые разведывательные технологии соединения. Была сорвана плановая ротация подразделения ВСУ, снайперы своевременно выявили и уничтожили несколько военнослужащих противника, пытавшихся совершить смену, вскрыли расположение тяжелой техники и артиллерии", - говорится в сообщении.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию разведчики точно засекли и зафиксировали координаты вражеских огневых позиций. Полученная информация в реальном времени была интегрирована с данными от беспилотных авиационных систем и оперативно передана на командный пункт. Это позволило сформировать целостную картину поля боя и обеспечить командование актуальными данными для принятия решений, добавили в ведомстве.
"Данный эпизод наглядно демонстрирует эффективность комплекса разведывательных технологий, где традиционное снайперское мастерство усиливается самыми современными техническими средствами", - подчеркнули в Минобороны РФ.
