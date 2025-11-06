https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053090049.html
ВС России в Купянске осталось освободить около 130 зданий
ВС России в Купянске осталось освободить около 130 зданий - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России в Купянске осталось освободить около 130 зданий
ВС РФ продвигаются по правому берегу реки Оскол в Купянске, осталось освободить порядка 130 зданий, сообщил журналистам командир штурмового отряда 121-го... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:47:00+03:00
2025-11-06T01:47:00+03:00
2025-11-06T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Безопасность
ВС России в Купянске осталось освободить около 130 зданий
ВС России продвигаются по правому берегу реки Оскол в Купянске