Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 06.11.2025 (обновлено: 01:50 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053089839.html
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске - РИА Новости, 06.11.2025
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске
Бойцы российской группировки "Запад" освободили 25 зданий в Купянске за прошедшие сутки, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T01:45:00+03:00
2025-11-06T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_0:81:3126:1839_1920x0_80_0_0_cd0200841c261abd51e1d177fabf1f57.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2053046754.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_304:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0ae7389fdedc4440aa397c3577a0bcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Владимир Зеленский
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске

Бойцы группировки "Запад" за сутки освободили 25 зданий в Купянске

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" освободили 25 зданий в Купянске за прошедшие сутки, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
"Мой отряд выполняет задачу по освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий", - сказал "Лаврик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:14
Он уточнил, что в западной части города подчиненные ему бойцы продвинулись по трем улицам и освободили 16 зданий.
«
"По улице 1-я Западная - девять, Левадный въезд - четыре и на (улице) Сеньковской - три дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще девять зданий на комбикормовом заводе", - уточнил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала