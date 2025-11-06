https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053089839.html
ВС России за сутки освободили 25 зданий в Купянске

06.11.2025
2025-11-06T01:45:00+03:00
2025-11-06T01:45:00+03:00
2025-11-06T01:50:00+03:00
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Бойцы российской группировки "Запад" освободили 25 зданий в Купянске за прошедшие сутки, сообщил командир штурмового отряда группировки "Запад" с позывным "Лаврик".
"Мой отряд выполняет задачу по освобождению Купянска. За последние сутки в городе освобождено 25 зданий", - сказал "Лаврик" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что в западной части города подчиненные ему бойцы продвинулись по трем улицам и освободили 16 зданий.
"По улице 1-я Западная - девять, Левадный въезд - четыре и на (улице) Сеньковской - три дома. Наши соседи тоже неплохо действуют, освободили еще девять зданий на комбикормовом заводе", - уточнил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о якобы "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.