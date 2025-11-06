Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/sovfedja-2053303904.html
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии - РИА Новости, 06.11.2025
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
Признание в Белоруссии каналов блогера Mellstroy экстремистскими защитит граждан от разлагающего контента, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T22:12:00+03:00
2025-11-06T22:12:00+03:00
белоруссия
россия
донецкая народная республика
александр волошин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599132_0:136:3098:1879_1920x0_80_0_0_1f7039120cd2cc4045afa864aaf1df3b.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2053047152.html
белоруссия
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599132_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_03319ebe5e14b1441b01622ce860f440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, донецкая народная республика, александр волошин, в мире
Белоруссия, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, В мире
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии

Волошин: признание каналов Mellstroy экстремистскими защитит граждан Белоруссии

Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Признание в Белоруссии каналов блогера Mellstroy экстремистскими защитит граждан от разлагающего контента, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что минский суд признал экстремистскими каналы блогера Андрея Бурима (Mellstroy), призывавшего совершать противоправные действия, снимать это и размещать видео в интернете.
"Белорусские правоохранительные органы абсолютно своевременно и грамотно отреагировали на подобную угрозу. Государство обязано защищать своих граждан, в особенности молодежь и подростков, от разлагающего контента, который разрушает моральные ориентиры и подталкивает к противоправным действиям", - отметил Волошин.
Он подчеркнул, что интернет не может быть территорией вне закона. Если блогер, находясь за много километров от своей аудитории, порой в иной юрисдикции, превращает свою аудиторию в инструмент для хулиганских, а порой и антигосударственных действий, то ответственность должна быть неминуемой.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Блогеру Маркаряну продлили арест
5 ноября, 19:17
 
БелоруссияРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала