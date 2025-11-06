https://ria.ru/20251106/sovfedja-2053303904.html
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии - РИА Новости, 06.11.2025
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
Признание в Белоруссии каналов блогера Mellstroy экстремистскими защитит граждан от разлагающего контента, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр... РИА Новости, 06.11.2025
В Совфеде оценили ситуацию с каналами блогера Mellstroy в Белоруссии
Волошин: признание каналов Mellstroy экстремистскими защитит граждан Белоруссии
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Признание в Белоруссии каналов блогера Mellstroy экстремистскими защитит граждан от разлагающего контента, заявил РИА Новости сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что минский суд признал экстремистскими каналы блогера Андрея Бурима (Mellstroy), призывавшего совершать противоправные действия, снимать это и размещать видео в интернете.
"Белорусские правоохранительные органы абсолютно своевременно и грамотно отреагировали на подобную угрозу. Государство обязано защищать своих граждан, в особенности молодежь и подростков, от разлагающего контента, который разрушает моральные ориентиры и подталкивает к противоправным действиям", - отметил Волошин
Он подчеркнул, что интернет не может быть территорией вне закона. Если блогер, находясь за много километров от своей аудитории, порой в иной юрисдикции, превращает свою аудиторию в инструмент для хулиганских, а порой и антигосударственных действий, то ответственность должна быть неминуемой.