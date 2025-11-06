Рейтинг@Mail.ru
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России - РИА Новости, 06.11.2025
08:42 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России - РИА Новости, 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли посетить новые регионы России. РИА Новости, 06.11.2025
Сенатор предложил Джоли посетить новые регионы России

Кастюкевич предложил Джоли посетить новые регионы России после поездки в Херсон

© РИА Новости / Алексей ПетровАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Алексей Петров
Анджелина Джоли. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли посетить новые регионы России.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон с гуманитарной миссией.
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В подполье назвали визит Джоли в Херсон политическим спектаклем
00:22
"Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими. Пообщалась бы с матерями детей, которых расстреляли украинские военные под Мариуполем", - сказал Кастюкевич.
Кроме того, по его словам, Джоли также стоило было бы посетить Белгородскую и Курскую области.
"Побывать в церкви, где украинские фашисты расстреливали мирных граждан. Только вот она не поедет. Во-первых, мы не будем платить. Потому что способность правды состоит в том, что она всегда выбирается наружу. Во-вторых, в Россию западные пропагандисты ее не пустят из-за страха. А то вдруг Анджелина увидит здесь то, что так отчаянно пытаются скрыть от западной и американской аудитории и перестанет транслировать русофобские идеи. Что тогда? К сожалению, вопрос риторический", - сказал сенатор.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
01:31
 
РоссияХерсонская областьХерсонИгорь КастюкевичВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
