СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости предложил голливудской актрисе Анджелине Джоли посетить новые регионы России.
"Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими. Пообщалась бы с матерями детей, которых расстреляли украинские военные под Мариуполем", - сказал Кастюкевич.
Кроме того, по его словам, Джоли также стоило было бы посетить Белгородскую и Курскую области.
"Побывать в церкви, где украинские фашисты расстреливали мирных граждан. Только вот она не поедет. Во-первых, мы не будем платить. Потому что способность правды состоит в том, что она всегда выбирается наружу. Во-вторых, в Россию западные пропагандисты ее не пустят из-за страха. А то вдруг Анджелина увидит здесь то, что так отчаянно пытаются скрыть от западной и американской аудитории и перестанет транслировать русофобские идеи. Что тогда? К сожалению, вопрос риторический", - сказал сенатор.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.