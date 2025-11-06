https://ria.ru/20251106/sovfed-2053088622.html
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
Сенатор Кастюкевич назвал визит Джоли в Херсон пиар-акцией на голоде и страхе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в Херсон
с гуманитарной миссией.
"Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет. Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные "приглашенные звезды" даже не станут заглядывать", - сказал Кастюкевич
.
По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.
"Анджелина Джоли вряд ли поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Не исключаю, что это вполне могут быть и павильонные съемки", - сказал сенатор.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.