В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон - РИА Новости, 06.11.2025
01:31 06.11.2025
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон...
В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе.
Ранее ряд украинских СМИ и пабликов сообщили о визите Джоли в Херсон с гуманитарной миссией.
"Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет. Очередная пиар-акция на голоде и страхе, причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные "приглашенные звезды" даже не станут заглядывать", - сказал Кастюкевич.
По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.
"Анджелина Джоли вряд ли поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Не исключаю, что это вполне могут быть и павильонные съемки", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
