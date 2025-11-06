В Совфеде прокомментировали визит Джоли в Херсон

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости назвал визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ город Херсон пиар-акцией на голоде и страхе.

По его словам, подобные визиты устраиваются ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда.

"Анджелина Джоли вряд ли поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Не исключаю, что это вполне могут быть и павильонные съемки", - сказал сенатор.