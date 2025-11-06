https://ria.ru/20251106/smi-2053182827.html
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза - РИА Новости, 06.11.2025
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции зарубежных СМИ на прошедшее заседание Совета безопасности России, заявил, что это продолжение... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T13:34:00+03:00
2025-11-06T13:34:00+03:00
2025-11-06T13:34:00+03:00
россия
москва
сша
дмитрий песков
владимир путин
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_a0529718fb2050fc39d987bedff8a6f9.jpg
https://ria.ru/20251106/es-2053111828.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053009967_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_d09cbe93662c9885581178cff47c620d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Белоусов
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
Песков назвал излишне эмоциональной реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции зарубежных СМИ на прошедшее заседание Совета безопасности России, заявил, что это продолжение излишне эмоциональной реакции зарубежных СМИ.
"Несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента, это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обратили ли в Кремле внимание на реакцию западных СМИ.
В среду президент России Владимир Путин
провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов
во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, Москва
надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США
.