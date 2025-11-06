Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза - РИА Новости, 06.11.2025
13:34 06.11.2025
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза
россия, москва, сша, дмитрий песков, владимир путин, андрей белоусов
Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Белоусов
В Кремле прокомментировали реакцию западных СМИ на заседание Совбеза

Песков назвал излишне эмоциональной реакцию западных СМИ на заседание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о реакции зарубежных СМИ на прошедшее заседание Совета безопасности России, заявил, что это продолжение излишне эмоциональной реакции зарубежных СМИ.
"Несмотря на все наши разъяснения, несмотря на четкие формулировки президента, это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, обратили ли в Кремле внимание на реакцию западных СМИ.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать дополнительную информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва надеется, что тематика ядерных испытаний не повлияет на отношения РФ и США.
