Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте намерено повышает градус русофобской истерии, обвиняя РФ в "дестабилизации в Европе", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Рютте ранее призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ . По его словам, Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире.

"Генсек НАТО Рютте откровенно лжет и повышает градус русофобской истерии, обвиняя Россию в "дестабилизации в Европе" и подготовке к длительной конфронтации с европейскими странами. Врет намерено и нагло. Нагнетание "российской угрозы" становится способом "политического выживания" для таких, как Рютте", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий добавил, что РФ продолжает именно защищать суверенитет и национальные интересы.

"Именно воинствующий истеблишмент Старого света создал и поддерживает крупнейший кризис безопасности в Европе на украинском плацдарме", - отметил он.