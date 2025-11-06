Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии - РИА Новости, 06.11.2025
17:20 06.11.2025
Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии
Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии
Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии
Генсек НАТО Марк Рютте намерено повышает градус русофобской истерии, обвиняя РФ в "дестабилизации в Европе", заявил глава комитета Госдумы по международным...
Слуцкий обвинил Рютте в распространении русофобии

Слуцкий: Рютте намеренно и нагло врет, повышая градус русофобской истерии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте намерено повышает градус русофобской истерии, обвиняя РФ в "дестабилизации в Европе", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Рютте ранее призвал союзников по альянсу готовиться к "долгосрочной конфронтации" с РФ. По его словам, Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире.
"Генсек НАТО Рютте откровенно лжет и повышает градус русофобской истерии, обвиняя Россию в "дестабилизации в Европе" и подготовке к длительной конфронтации с европейскими странами. Врет намерено и нагло. Нагнетание "российской угрозы" становится способом "политического выживания" для таких, как Рютте", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий добавил, что РФ продолжает именно защищать суверенитет и национальные интересы.
"Именно воинствующий истеблишмент Старого света создал и поддерживает крупнейший кризис безопасности в Европе на украинском плацдарме", - отметил он.
Слуцкий считает, что европейских политиков не волнует мир на Украине, и они готовы продолжать наживаться на горе людей, на распаде государств и крушении судеб целых народов в геополитической игре с "повышением ставок".
Обсуждения
Заголовок открываемого материала