В Подмосковье мужчина угрожал автоматом бригаде скорой
Мужчина угрожал пистолетом и автоматом прибывшей бригаде скорой помощи в Звенигороде, нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в подмосковном... РИА Новости, 06.11.2025
