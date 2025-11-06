Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье мужчина угрожал автоматом бригаде скорой
16:12 06.11.2025
В Подмосковье мужчина угрожал автоматом бригаде скорой
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье мужчина угрожал автоматом бригаде скорой

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина угрожал пистолетом и автоматом прибывшей бригаде скорой помощи в Звенигороде, нарушителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в подмосковном главке Росгвардии.
"Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, который угрожал пистолетом и автоматом прибывшей бригаде скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате инцидента в квартире в Звенигороде никто не пострадал, 47-летний местный житель доставлен в отдел полиции.
