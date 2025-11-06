Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве

КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава одного из муниципалитетов курского Льговского района незаконно получала выплаты, предоставив недостоверные сведения о проживании в приграничье региона, нанеся тем самым ущерб бюджету на сумму более 500 тысяч рублей, заведено уголовное дело, сообщили в следственном комитете Курской области.

Уточняется, что женщине вменяется мошенничество при получении выплат.

"По версии следствия, подозреваемая, являясь главой одного из муниципальных образований Льговского района, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года, пользуясь своим служебным положением, предоставила в автономное учреждение "Многофункциональный центр", а также посредством портала "Государственные услуги", заведомо недостоверные сведения о месте своего проживания на территории одного из населенных пунктов Льговского района, жителям которого с августа 2024 года полагаются выплаты различной категории", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате преступных действий злоумышленницы бюджету Курской области причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.