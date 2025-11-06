https://ria.ru/20251106/sk-2053297990.html
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве - РИА Новости, 06.11.2025
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве
Глава одного из муниципалитетов курского Льговского района незаконно получала выплаты, предоставив недостоверные сведения о проживании в приграничье региона
КУРСК, 6 ноя - РИА Новости. Глава одного из муниципалитетов курского Льговского района незаконно получала выплаты, предоставив недостоверные сведения о проживании в приграничье региона, нанеся тем самым ущерб бюджету на сумму более 500 тысяч рублей, заведено уголовное дело, сообщили в следственном комитете Курской области.
"Следственными органами регионального СК России
возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней главы одного из муниципальных образований Льговского района
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ", - сообщили в Telegram-канале
СК по Курской области
.
Уточняется, что женщине вменяется мошенничество при получении выплат.
"По версии следствия, подозреваемая, являясь главой одного из муниципальных образований Льговского района, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года, пользуясь своим служебным положением, предоставила в автономное учреждение "Многофункциональный центр", а также посредством портала "Государственные услуги", заведомо недостоверные сведения о месте своего проживания на территории одного из населенных пунктов Льговского района, жителям которого с августа 2024 года полагаются выплаты различной категории", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате преступных действий злоумышленницы бюджету Курской области причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
"Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Курской области. Дальнейшие противоправные действия пресечены во взаимодействии сотрудников Курчатовского межрайонного следственного отдела регионального СК России и МО МВД России "Льговский". По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Проводится работа по выявлению дополнительных фактов незаконной деятельности подозреваемой", - сообщили следователи.