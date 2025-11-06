Юрист рассказала, что грозит за содержание пауков и питонов дома

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За содержание в доме запрещенных диких животных, таких как лисы, волки, медведи и страусы, может грозить штраф до 100 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
"Под запрет на содержание диких животных в домашних условиях попали более 120 видов животных. Наиболее популярные: сервал, лиса обыкновенная, волки, тигры, леопарды, рыси, все виды медведей, кобры, питоны (более четырех метров), ядовитые пауки, филины, страусы и т.д.", - рассказала юрист.
Она отметила, что за содержание в доме запрещенных животных грозит административный штраф по статье 8.52 главы 8 КоАП РФ в размере от 5 до 15 тысяч рублей для физлиц, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц. Также животное будет изъято.
Как рассказала РИА Новости юрист ЮК "Легес бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, запрет на содержание таких животных связан с их опасностью для людей, к тому же среда обитания многих диких животных не предполагает условия городских квартир и загородных домов. Также, как отметила юрист, в перечень включены и краснокнижные животные, которые в неволе исчезнут.
"Чаще всего изымают птиц (сов, используемых в качестве фотореквизита) и хищных животных. Например, пум, пантер. Кроме домов и квартир, животных обнаруживают даже в автомобилях. Так, в Москве один мужчина перевозил детёныша африканского льва в каршеринге. Животное также было изъято", - добавила Скрябина.
