Юрист рассказала, что грозит за содержание пауков и питонов дома

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За содержание в доме запрещенных диких животных, таких как лисы, волки, медведи и страусы, может грозить штраф до 100 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

"Под запрет на содержание диких животных в домашних условиях попали более 120 видов животных. Наиболее популярные: сервал, лиса обыкновенная, волки, тигры, леопарды, рыси, все виды медведей, кобры, питоны (более четырех метров), ядовитые пауки, филины, страусы и т.д.", - рассказала юрист.

Как рассказала РИА Новости юрист ЮК "Легес бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, запрет на содержание таких животных связан с их опасностью для людей, к тому же среда обитания многих диких животных не предполагает условия городских квартир и загородных домов. Также, как отметила юрист, в перечень включены и краснокнижные животные, которые в неволе исчезнут.