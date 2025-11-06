Около 1 тыс человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что в регионе действуют 42 таких школы. Пройти бесплатное обучение в них могут родственники пациентов и соцработники. Занятия проводятся врачами паллиативной медпомощи, психологами и специалистами смежных сфер.

"Первая школа паллиативного пациента открылась в мае прошлого года в Клинской больнице. Сейчас в регионе действует уже целая сеть, где специалисты готовы поделиться знаниями о правильном уходе, создании необходимых условий для таких пациентов и другими важными аспектами. За все время работы школ паллиативного пациента обучение в них прошли уже почти 1 тысяча человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.