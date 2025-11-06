Cобрания сторонников и противников властей Сербии прошли без беспорядков

БЕЛГРАД, 6 ноя - РИА Новости. Акции сторонников и противников властей Сербии перед скупщиной (парламентом) в ночь на четверг прошли без столкновений между участниками, которых разделила кордонами полиция, передает корреспондент РИА Новости.

К 23.00 среды (1.00 мск) на площади перед скупщиной в палаточном лагере сторонников властей "Чациленд" стало почти не видно людей, поставленные днем небольшие палатки для угощений демонтировали и увезли. Остались большие шатры и палатки, стоящие там ежедневно. Патриотические и народные песни в колонках сменились обычной эстрадой, звук стал тише.

В среду вечером сторонники властей Сербии на площади перед парламентом торжественно встретили около 200 своих единомышленников, которые восемь дней назад вышли пешком из Косово и Метохии. В честь прибывших в палаточном лагере "Чациленд" собравшиеся зажгли фаеры, состоялся митинг.

В нескольких десятках метрах от них протестовали студенты и поддерживающие их граждане постарше. Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года 27-летнего Стефана Хрка, проводит у скупщины голодовку с воскресенья.

Вокруг ее палатки у ограждения перед парламентом собрались протестующие. Оппоненты властей Сербии скандировали антиправительственные лозунги, свистели, шумели, гудели в вувузелы. К 23.00 среды (1.00 мск) в их рядах осталось несколько сотен человек, в основном студенческого возраста, которые не пытаются прорвать ограждение, не бросают предметов и пиротехники и намного меньше шумят, чем ранее в течение вечера, они постепенно расходятся.

Полиция со щитами пока сохраняет оцепление на некотором отдалении от ограждения. МВД Сербии сообщило вечером в среду, что по оценке полиции массовая акция сторонников властей Сербии в палаточном лагере "Чациленд" перед скупщиной собрала 47,5 тысячи человек, с другой стороны ограждения, по этим данным, собрались 2,6 тысячи их оппонентов. Полиция выставила усиленные кордоны перед металлическим ограждением, разделяющим две группы граждан. Были перекрыты и прилегающие улицы Кнеза Милоша и Таковска.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье в телеэфире обвинил протестующих в нападении 2 ноября с применением пиротехники на лагерь его сторонников "Чациленд" у скупщины. По его словам, нападения на его сторонников и "Чациленд" были ожидаемыми, необходимо сохранить спокойствие и порядок. В ночь на понедельник он заявил о том, что участники протеста у скупщины Сербии находятся в контакте с посольством США

Полиция Сербии сообщила, что задержала в ночь на понедельник 37 подозреваемых в участии в беспорядках у парламента в Белграде . Был задержан и оппозиционный активист Владимир Штимац по подозрению в организации беспорядков и подстрекательстве граждан в нападениях на сторонников властей и полицию, в понедельник суд сначала освободил его, затем он прошел осмотр врачей и опять был задержан, потом его снова выпустили.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.