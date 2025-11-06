Рейтинг@Mail.ru
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
14:45 06.11.2025
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.11.2025
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ
Бывший президент Франции Николя Саркози, находящийся в парижской тюрьме Сантэ, отказывается есть тюремную еду, питаясь только йогуртами, а сам готовить... РИА Новости, 06.11.2025
в мире, франция, николя саркози
В мире, Франция, Николя Саркози
Саркози отказывается есть тюремную еду, сообщили СМИ

Point: Саркози отказывается от тюремной еды и питается только йогуртами

© AP Photo / Thibault CamusНиколя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози, находящийся в парижской тюрьме Сантэ, отказывается есть тюремную еду, питаясь только йогуртами, а сам готовить совершенно не умеет, хотя в тюрьме такая возможность есть, сообщило в четверг издание Point со ссылкой на близких политика.
“Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру. Из страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то ещё хуже… С момента своего заключения, 21 октября, Николя Саркози питается исключительно йогуртами”, - говорится в материале.
По данным издания, бывший президент Франции также отвергает единственную альтернативу тюремному питанию - покупать продукты и готовить их самостоятельно, поскольку совершенно не умеет готовить.
"Он не умеет даже сварить яйцо, да и не делает этого из принципа", - сказал один из близких заключенного экс-президента редакции Point.
Саркози в конце октября поместили в парижскую тюрьму Санте, где он отбывает пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
