Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья
17:35 06.11.2025
Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья
Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья - РИА Новости, 06.11.2025
Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья
Президент РФ Владимир Путин назвал Самару одним из самых красивых, самобытных городов Поволжья. РИА Новости, 06.11.2025
Путин назвал Самару одним из самых красивых городов Поволжья

Путин назвал Самару одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья

Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе "Орбита" в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Самару одним из самых красивых, самобытных городов Поволжья.
"Уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, рад приветствовать гостей и участников Международного форума "Россия - спортивная держава". В этом году форум принимает Самара - один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе и спортивными", - сказал глава государства в ходе своего выступления на форуме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин отметил важность вовлечения в спорт детей и подростков
ПоволжьеРоссияСамараВладимир Путин
 
 
