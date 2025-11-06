https://ria.ru/20251106/salmonellez-2053202817.html
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом из-за еды в суши-баре
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после приобретения продуктов в суши-баре, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:10:00+03:00
2025-11-06T15:10:00+03:00
2025-11-06T15:27:00+03:00
усть-илимск
иркутская область
Новости
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после покупки еды в суши-баре