В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом из-за еды в суши-баре
15:10 06.11.2025 (обновлено: 15:27 06.11.2025)
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом из-за еды в суши-баре
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом из-за еды в суши-баре
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после приобретения продуктов в суши-баре, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области. РИА Новости, 06.11.2025
происшествия
усть-илимск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, усть-илимск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом из-за еды в суши-баре

В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после покупки еды в суши-баре

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. В Усть-Илимске 14 человек заболели сальмонеллезом после приобретения продуктов в суши-баре, сообщает управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
"Проведено эпидемиологическое расследование 14 случаев заболевания сальмонеллезом среди жителей г. Усть-Илимска. Все заболевшие связывают свое состояние с употреблением продуктов питания, приобретенных в конце октября в суши-баре "Сакура экспресс", - говорится в сообщении.
По данным СК, среди заболевших - шесть детей.
Во время проведения расследования сотрудниками Роспотребнадзора в кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства при приготовлении и хранении пищи.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело об отравлении в колледже "Звездный"
5 ноября, 18:10
 
ПроисшествияУсть-ИлимскИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
