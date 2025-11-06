Рейтинг@Mail.ru
13:33 06.11.2025
ГП Грузии предъявит Саакашвили обвинение в призывах к свержению власти
в мире, грузия, михаил саакашвили, георгий вашадзе, украина, тбилиси
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Георгий Вашадзе, Украина, Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение факту призыва к свержению власти, говорится в заявлении генеральной прокуратуры республики.
"В результате расследования, основанного на полученных доказательствах, Михаилу Саакашвили будет предъявлено обвинение по статье 317 Уголовного кодекса Грузии - по факту призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти. Зурабу Гирчи Джапаридзе и Георгию Вашадзе будут предъявлены обвинения по статье 318, первой части Уголовного кодекса Грузии, и статье 319 за саботаж и содействие иностранным государствам во враждебной деятельности. Елене Хоштария будет предъявлено обвинение по статье 318, статье 319 и первой части статьи 321 Уголовного кодекса Грузии - по факту диверсии, предоставления материальных ресурсов для этого преступления и содействия иностранному государству во враждебной деятельности. Нике Гварамии, Никанору Мелии, Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе будут предъявлены обвинения по статье 318 Уголовного кодекса Грузии по факту диверсии", - говорится в заявлении ведомства.
Прокуратура Грузии ранее в четверг сообщила, что возбудила уголовное дело против экс-президента Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий по делу о саботаже, призывах к госперевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся с Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси. Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - к девяти годам. Тбилисский городской суд 12 марта этого года приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После нового приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили
В миреГрузияМихаил СаакашвилиГеоргий ВашадзеУкраинаТбилиси
 
 
