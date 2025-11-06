Рейтинг@Mail.ru
В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили
13:23 06.11.2025 (обновлено: 14:02 06.11.2025)
В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили
В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили
в мире, грузия, михаил саакашвили, георгий вашадзе
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Георгий Вашадзе
В Грузии возбудили уголовное дело против Саакашвили

В Грузии против Саакашвили возбудили уголовное дело о призывах к госперевороту

ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против экс-президента Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий по делу о саботаже, призывах к госперевороту и оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности, заявил в четверг генпрокурор страны Георгий Гваракидзе на брифинге.
"По делу о саботаже, оказании помощи иностранным организациям во враждебной деятельности, финансировании, направленном против конституционного строя Грузии и основ национальной безопасности и за призыв к госперевороту уголовное преследование началось против Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе",- заявил Гваракидзе.
По словам генпрокурора, следственными органами установлено, что Елена Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе в ущерб государственным интересам Грузии предоставляли представителям иностранных государств информацию об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о ситуации в военной сфере в стране, распространяя ложную информацию. Также Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе периодически предоставляли представителям иностранных государств информацию и документальные материалы, включая списки лиц, занятых на государственной службе, чтобы против них были введены международные санкции, указал он.
"В результате около 300 граждан Грузии, включая политических деятелей, государственных служащих и некоторых бизнесменов, подверглись санкциям со стороны разных стран. В октябре 2024 года после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах Зураб Гирчи Джапаридзе, Георгий Вашадзе, Елена Хоштария, Ника Гварамия, Никанор Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе начали активные действия по радикализации процесса на улице. Названные лица публично призывали к революции, свержению власти, коллапсу властных структур, пикетированию государственных зданий и физическим столкновениям с правоохранительными органами", - добавил генпрокурор.
Гваракидзе отметил, что с целью участия в насильственных действиях бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также в видеообращения в СМИ, призывал сторонников к незаконным и насильственным действиям. По его словам, в заявлениях также содержался призыв к сторонникам занять правительственные здания и "свергнуть режим".
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации "майдана"
В миреГрузияМихаил СаакашвилиГеоргий Вашадзе
 
 
