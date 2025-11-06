Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg

АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Турция не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США, но готова обсудить совместный механизм контроля, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В начале сентября колумнист турецкой газеты Nefes Мурат Гюрген сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 или продать их другой стране. Турецкий источник ранее заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности. Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявили позже в турецком министерстве обороны.
"Турция дала понять, что готова пойти на компромисс по поводу российских ракет С-400, но отказалась полностью отказаться от этой системы, как того требует Вашингтон. Турция может согласиться на создание совместного военного механизма для контроля за С-400, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - передает агентство.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
