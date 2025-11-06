Рейтинг@Mail.ru
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 06.11.2025 (обновлено: 15:21 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/s-400-2053200534.html
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 06.11.2025
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg
Турция не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США, но готова обсудить совместный механизм контроля, сообщило в четверг... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T15:18:00+03:00
2025-11-06T15:21:00+03:00
в мире
турция
россия
сша
дмитрий шугаев
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_b4af7be41acb70b9dad24f090b6e6dc8.jpg
https://ria.ru/20251006/indija-2046573097.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913817141_411:0:3140:2047_1920x0_80_0_0_548ac5cdbd7b0f99ef20ceb6c5d5bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, сша, дмитрий шугаев, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Россия, США, Дмитрий Шугаев, С-400 «Триумф»
Турция не откажется от С-400 по требованию США, пишет Bloomberg

Bloomberg: Турция не откажется от С-400, но готова к совместному с США контролю

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Турция не откажется от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 по требованию США, но готова обсудить совместный механизм контроля, сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В начале сентября колумнист турецкой газеты Nefes Мурат Гюрген сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 или продать их другой стране. Турецкий источник ранее заявил РИА Новости, что сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности. Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявили позже в турецком министерстве обороны.
«
"Турция дала понять, что готова пойти на компромисс по поводу российских ракет С-400, но отказалась полностью отказаться от этой системы, как того требует Вашингтон. Турция может согласиться на создание совместного военного механизма для контроля за С-400, сообщили источники, знакомые с ситуацией", - передает агентство.
В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года.
Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Индия хочет закупить у России дополнительные партии С-400
6 октября, 09:00
 
В миреТурцияРоссияСШАДмитрий ШугаевС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала