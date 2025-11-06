Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 06.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
Энергетики оперативно восстановили подачу электричества и тепла, нарушенную из-за атаки ВСУ на подстанцию в микрорайоне Рыльска, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльск
курская область
рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетики оперативно восстановили подачу электричества и тепла, нарушенную из-за атаки ВСУ на подстанцию в микрорайоне Рыльска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня украинские нацисты атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска. В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, "аварийные бригады энергетиков оперативно все повреждения устранили". "Электричество и тепло уже возвращены людям. Выражаю глубокую признательность нашим специалистам!" – добавил он.
Как подчеркнул Хинштейн, "противник сознательно бьёт по объектам мирной инфраструктуры, в преддверии холодов пытается лишить людей света и тепла".
На днях из-за удара ВСУ по подстанции в Рыльске без света остались свыше 16 тысяч потребителей, на устранение ушло менее суток.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
