ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске

"Сегодня украинские нацисты атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска. В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.