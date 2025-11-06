https://ria.ru/20251106/rylsk-2053251427.html
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске - РИА Новости, 06.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
Энергетики оперативно восстановили подачу электричества и тепла, нарушенную из-за атаки ВСУ на подстанцию в микрорайоне Рыльска, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 06.11.2025
специальная военная операция на украине
рыльск
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльск
курская область
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске
Хинштейн сообщил, что часть Рыльска осталась без света и тепла после атаки ВСУ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетики оперативно восстановили подачу электричества и тепла, нарушенную из-за атаки ВСУ на подстанцию в микрорайоне Рыльска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сегодня украинские нацисты атаковали подстанцию в микрорайоне Боровское города Рыльска. В результате удара из строя временно вышли котельная и трансформатор: без тепла остались 7 домов, в которых живёт порядка 150 человек, ещё в 90 домах было нарушено электроснабжение", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, "аварийные бригады энергетиков оперативно все повреждения устранили". "Электричество и тепло уже возвращены людям. Выражаю глубокую признательность нашим специалистам!" – добавил он.
Как подчеркнул Хинштейн, "противник сознательно бьёт по объектам мирной инфраструктуры, в преддверии холодов пытается лишить людей света и тепла".
На днях из-за удара ВСУ
по подстанции в Рыльске без света остались свыше 16 тысяч потребителей, на устранение ушло менее суток.