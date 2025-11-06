https://ria.ru/20251106/rossiya-2053311710.html
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения - РИА Новости, 06.11.2025
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения
Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено после аварийного отключения, сообщил губернатор Александр Хинштейн. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T23:13:00+03:00
2025-11-06T23:13:00+03:00
2025-11-06T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатов
курская область
александр хинштейн
курчатов
курская область
РИА Новости
2025
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, курчатов, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатов, Курская область, Александр Хинштейн
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения
Хинштейн: в Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения