В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения - РИА Новости, 06.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 06.11.2025 (обновлено: 23:14 06.11.2025)
В Курчатове восстановили электроснабжение после аварийного отключения
Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено после аварийного отключения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
РИА Новости
2025
РИА Новости
происшествия, курчатов, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатов, Курская область, Александр Хинштейн
© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Электроснабжение в Курчатове Курской области восстановлено после аварийного отключения, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ранее губернатор сообщал, что аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения в части Курчатова, это не связано с "внешним воздействием".
"Электроснабжение в Курчатове восстановлено", - написал он в Telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что аварийные бригады энергетиков в кратчайшие сроки восстановили подачу электричества, все потребители запитаны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Дважды судимый экс-чиновник командует 159 бригадой ВСУ
