20:00 06.11.2025 (обновлено: 21:37 06.11.2025)
Минпросвещения нормировало нагрузку на детей по всем предметам
общество, россия, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Учебник русского языка. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Министерство просвещения РФ нормировало нагрузку на детей по всем школьным предметам, в том числе и по физкультуре, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"С учетом требований Роспотребнадзора, мы нормировали нагрузку на детей по всем предметам. Об этом очень много родители говорили, учителя. В том числе и по физкультуре", - сказал Кравцов в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.
ОбществоРоссияСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
