Воробьев назвал подмосковные проекты для тиражирования на всю Россию

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подмосковных практиках, которые могут быть распространены на федеральный уровень, на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"У нас в Московской области порядка 500 спортивных объектов – это и бассейны, и ледовые катки, и универсальные залы. И вопрос в том, насколько эффективно, грамотно продумана организация их работы на муниципальном и региональном уровне", – приводит пресс-служба слова главы Подмосковья.

Воробьев отметил, что в регионе оцифровали все спортивные объекты.

"Теперь, в частности, запись в секцию идет без бумаги. А второе – установили видеокамеры с искусственным интеллектом. Мы увидели, что спортивные комплексы могут работать более эффективно при грамотном планировании", – сказал губернатор.

Один из представленных Воробьевым проектов – "Умный ФОК", который реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных". Его цель – оценка реальной загрузки залов, более рациональное их использование и повышение доступности.

В настоящее время уже 200 из 500 спортивных объектов оборудованы камерами видеонаблюдения с ИИ. Они подсчитывают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. Полученные данные передаются в автоматизированную информационную систему "Мой спорт", автоматически обрабатываются и выводятся на дашборд.

Проект "Умный ФОК" позволяет не только перераспределять нагрузку, но и оценивать необходимость строительства дополнительных спортивных объектов. В планах – оснастить камерами с ИИ все спортобъекты в Подмосковье, чтобы обеспечить максимально эффективную загрузку каждого. Будет также продолжена работа и по развитию технологий искусственного интеллекта. В 2026 году планируется, что искусственный интеллект сможет формировать предложения по повышению эффективности работы ФОКа. Сейчас эту аналитику проводят люди. ИИ будет выявлять спорткомплексы с длительным простоем, проводить сравнение с аналогичными объектами в других территориях и самостоятельно делать выводы.

Проект будет размещен на федеральной платформе "Цифровой регион", где уже представлено свыше 500 решений в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Таким образом, подмосковная практика станет доступной по всей стране.

"Мы считаем, что эта практика в случае тиражирования могла бы иметь очень заметный эффект. Если регионы или муниципалитеты заинтересованы в том, чтобы спортивный комплекс работал ритмично, то почему бы не использовать все самое удобное, умное. К тому же это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах тех сотрудников, которые работают в комплексе", – сказал Воробьев.

Еще один подмосковный проект, о котором рассказал губернатор – "Школьная лига". Он реализуется в рамках государственной программы "Спорт России".

Первая "Школьная лига" была проведена в экспериментальном режиме вместе с Минпросвещения и Минспорта РФ 2 года назад в Балашихе . В этом округе 35 школ и 29 из них приняли участие в соревнованиях. А в следующем сезоне к пилоту присоединились ребята из 13 округов – более 10 тысяч учеников из 200 образовательных организаций. За играми следили около 1 миллиона человек, в том числе онлайн. В 2025 году лига стартовала в конце октября, сейчас она уже объединяет 650 школ и свыше 50 тысяч участников.

Соревнования проходят на базе школьной инфраструктуры. Благодаря президентской программе капремонта только за три последних года в Подмосковье модернизировали 163 школы, в том числе 158 спортзалов.

Чемпионат проводится по четырем видам спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3х3, шахматы (со следующего года школьники смогут выбрать, какие виды спорта можно добавить). При этом, если в классе есть учащийся, который профессионально занимается каким-либо видом спорта, он также принимает участие в "Школьной лиге", чтобы сверстники могли брать пример. Тренерами команд становятся учителя физкультуры, а судят игры профессиональные арбитры. В рамках чемпионата проходят также мастер-классы с известными спортсменами.

Губернатор отметил, что проект "Школьной лиги" также можно тиражировать на все регионы.