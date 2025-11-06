Рейтинг@Mail.ru
Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053294385.html
Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой
Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой - РИА Новости, 06.11.2025
Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой
Почти 300 единиц коммунальной техники планируется привлечь для уборки улиц в Ростове-на-Дону зимой, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:50:00+03:00
2025-11-06T20:50:00+03:00
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_0:0:3506:1972_1920x0_80_0_0_b5cae995d03ee38ac6b0c7c25fc35be6.jpg
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891221203_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d49a3ef9bc23973fccefa3edfc081b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, александр скрябин
Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой

Скрябин: почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Почти 300 единиц коммунальной техники планируется привлечь для уборки улиц в Ростове-на-Дону зимой, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам расширенного совещания о подготовке городских коммунальных служб к зиме.
По данным департамента ЖКХ, на данный момент идет подготовка снегоуборочных машин и оборудования. На универсальную технику устанавливается зимнее оборудование: отвалы, щетки, механизмы для распределения противогололедных материалов.
"Для выполнения задач по содержанию объектов улично-дорожной сети в зимний период планируется привлечь 280 единиц специализированной коммунальной техники, в том числе 34 машины, которые были приобретены за бюджетные средства для районных комбинатов благоустройства", - написал Скрябин в Telegram-канале.
Он поручил провести "Линейку готовности" для оценки технического состояния техники, бортового навигационного оборудования, средств малой механизации, а также проверить наличие противогололедных материалов, шанцевого инструмента.
Скрябин отметил, что в настоящее время подрядная организация заготавливает противогололедные материалы. Уже сформирован запас в объеме 5 тысяч тонн. Кроме того, перед жилищными организациями поставлена задача укомплектовать штат дворников для расчистки дворов, обеспечить себя снегоуборочным инструментом.
Глава города добавил, что в прошлые годы для обработки тротуаров использовался песок, однако грязь, которая остается после него, добавляет работы коммунальным службам. В связи с этим в первой половине зимнего периода департамент ЖКХ предложил обрабатывать тротуары на центральных улицах в каждом районе бишофитом. Далее планируется рассмотреть вопрос о переводе всех тротуаров на данный реагент.
Скрябин также заострил внимание на необходимости оперативного устранения наледи при авариях на коммунальных сетях. После сгребания снег будет вывозиться на специальные площадки.
 
Ростов-на-ДонуАлександр Скрябин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала