Почти 300 единиц техники привлекут для уборки в Ростове-на-Дону зимой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя - РИА Новости. Почти 300 единиц коммунальной техники планируется привлечь для уборки улиц в Ростове-на-Дону зимой, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам расширенного совещания о подготовке городских коммунальных служб к зиме.

По данным департамента ЖКХ, на данный момент идет подготовка снегоуборочных машин и оборудования. На универсальную технику устанавливается зимнее оборудование: отвалы, щетки, механизмы для распределения противогололедных материалов.

Telegram-канале. "Для выполнения задач по содержанию объектов улично-дорожной сети в зимний период планируется привлечь 280 единиц специализированной коммунальной техники, в том числе 34 машины, которые были приобретены за бюджетные средства для районных комбинатов благоустройства", - написал Скрябин

Он поручил провести "Линейку готовности" для оценки технического состояния техники, бортового навигационного оборудования, средств малой механизации, а также проверить наличие противогололедных материалов, шанцевого инструмента.

Скрябин отметил, что в настоящее время подрядная организация заготавливает противогололедные материалы. Уже сформирован запас в объеме 5 тысяч тонн. Кроме того, перед жилищными организациями поставлена задача укомплектовать штат дворников для расчистки дворов, обеспечить себя снегоуборочным инструментом.

Глава города добавил, что в прошлые годы для обработки тротуаров использовался песок, однако грязь, которая остается после него, добавляет работы коммунальным службам. В связи с этим в первой половине зимнего периода департамент ЖКХ предложил обрабатывать тротуары на центральных улицах в каждом районе бишофитом. Далее планируется рассмотреть вопрос о переводе всех тротуаров на данный реагент.