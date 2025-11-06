Рейтинг@Mail.ru
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году - РИА Новости, 06.11.2025
20:46 06.11.2025
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году
Строительство крытого манежа, где будут проводиться соревнования международного уровня по футболу и легкой атлетике, ведется в Челябинске, его открытие...
2025-11-06T20:46:00+03:00
2025-11-06T20:46:00+03:00
Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году

Текслер: крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Набережная реки Миасс в городе Челябинск
Набережная реки Миасс в городе Челябинск
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Набережная реки Миасс в городе Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Строительство крытого манежа, где будут проводиться соревнования международного уровня по футболу и легкой атлетике, ведется в Челябинске, его открытие запланировано на 2026 год, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
В Самаре проходит международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".
"На стенде региона гости могут познакомиться с нашими хоккейными традициями, испытать тренажеры Iron King для атлетов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание будущему: на стенде макет нового футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске, который сможет принимать соревнования международного уровня. Представил наши проекты вице-премьеру РФ Дмитрию Николаевичу Чернышенко и министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он добавил, что также по традиции на форуме "дали старт регистрации на юбилейный, десятый "Парижский полумарафон" - большой спортивный фестиваль, который известен по всей России.
Кроме того, регион в рамках деловой программы подписал соглашение с Всероссийской федерацией легкой атлетики. "Это позволит нам развивать этот вид спорта в регионе и принимать соревнования высшего уровня", - пояснил Текслер.
Глава региона отметил, что за последние годы в Челябинской области построено и отремонтировано много спортивных объектов - благодаря этой системной работе более 2 миллионов южноуральцев регулярно занимаются спортом.
По данным пресс-службы правительства региона, ключевой спортивный проект области – строительство крытого манежа в Челябинске, его открытие запланировано на 2026 год. Новый манеж будет предназначен для проведения соревнований различного уровня по футболу и легкой атлетике.
Как отметил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, Челябинская область не раз становилась центром притяжения для легкой атлетики. "Только за последние пять лет в Челябинске дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике, ежегодно в области проводится легендарный "Парижский полумарафон". Представители региона стабильно завоевывают высшие награды на главных соревнованиях страны. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Фрадкова.
Пресс-служба правительства отмечает, что на форуме состоялась торжественная церемония запуска регистрации на X юбилейный легкоатлетический пробег "Парижский полумарафон", старт регистрации дали Текслер, замминистра спорта РФ Алексей Морозов и основатель и директор полумарафона Светлана Мамедалина.
"Наш "Парижский полумарафон" стал визитной карточкой региона. Его популярность растет с каждым годом, мы уже перешли на формат двухдневных забегов. Более пяти тысяч человек приезжают к нам в Париж. Это замечательное место в Нагайбакском районе, где живут замечательные люди - нагайбаки", - цитирует пресс-служба Текслера.
По словам Мамедалиной, в 2026 году легкоатлетический пробег "Парижский полумарафон" пройдет в десятый раз. "В 2025 году спортивный праздник собрал 11 238 человек — впечатляющий результат для села с населением менее двух тысяч жителей. X Парижский полумарафон запланирован на 30 и 31 мая 2026 года. Маршрут пройдет по центральным улицам села Париж с переходом на грунтовую дорогу по направлению к Александровскому лесничеству. Спортивная программа впервые будет разделена на два дня", - приводятся слова Мамедалиной на сайте полумарафона.
 
