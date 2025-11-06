Крытый легкоатлетический манеж построят в Челябинске к 2026 году

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Строительство крытого манежа, где будут проводиться соревнования международного уровня по футболу и легкой атлетике, ведется в Челябинске, его открытие запланировано на 2026 год, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Самаре проходит международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".

"На стенде региона гости могут познакомиться с нашими хоккейными традициями, испытать тренажеры Iron King для атлетов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание будущему: на стенде макет нового футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске , который сможет принимать соревнования международного уровня. Представил наши проекты вице-премьеру РФ Дмитрию Николаевичу Чернышенко и министру спорта Михаилу Владимировичу Дегтяреву", - написал глава региона в Telegram-канале

Он добавил, что также по традиции на форуме "дали старт регистрации на юбилейный, десятый "Парижский полумарафон" - большой спортивный фестиваль, который известен по всей России.

Кроме того, регион в рамках деловой программы подписал соглашение с Всероссийской федерацией легкой атлетики. "Это позволит нам развивать этот вид спорта в регионе и принимать соревнования высшего уровня", - пояснил Текслер

Глава региона отметил, что за последние годы в Челябинской области построено и отремонтировано много спортивных объектов - благодаря этой системной работе более 2 миллионов южноуральцев регулярно занимаются спортом.

По данным пресс-службы правительства региона, ключевой спортивный проект области – строительство крытого манежа в Челябинске, его открытие запланировано на 2026 год. Новый манеж будет предназначен для проведения соревнований различного уровня по футболу и легкой атлетике.

Как отметил председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков , Челябинская область не раз становилась центром притяжения для легкой атлетики. "Только за последние пять лет в Челябинске дважды проходили чемпионаты России по легкой атлетике, ежегодно в области проводится легендарный "Парижский полумарафон". Представители региона стабильно завоевывают высшие награды на главных соревнованиях страны. Новый легкоатлетический манеж поможет южноуральским спортсменам не только удержать эту планку, но и значительно ее поднять", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Фрадкова.

Пресс-служба правительства отмечает, что на форуме состоялась торжественная церемония запуска регистрации на X юбилейный легкоатлетический пробег "Парижский полумарафон", старт регистрации дали Текслер, замминистра спорта РФ Алексей Морозов и основатель и директор полумарафона Светлана Мамедалина.

Наш "Парижский полумарафон" стал визитной карточкой региона. Его популярность растет с каждым годом, мы уже перешли на формат двухдневных забегов. Более пяти тысяч человек приезжают к нам в Париж . Это замечательное место в Нагайбакском районе , где живут замечательные люди - нагайбаки", - цитирует пресс-служба Текслера.