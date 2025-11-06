Рейтинг@Mail.ru
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены" - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 06.11.2025
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053292998.html
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены"
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены" - РИА Новости, 06.11.2025
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены"
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест на всероссийском конкурсе "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов, финал которого прошел в... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T20:40:00+03:00
2025-11-06T20:40:00+03:00
губкинский
пуровский район
дмитрий артюхов
артек
новый уренгой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317373_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37040983ca38a92601422e7f89f16f9e.jpg
губкинский
пуровский район
новый уренгой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575317373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0980a81a49a7a7f174052f16ef787a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
губкинский, пуровский район, дмитрий артюхов, артек, новый уренгой
Губкинский, Пуровский район, Дмитрий Артюхов, Артек, Новый Уренгой
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены"

Школьники из ЯНАО завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены"

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкЗдание администрации в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание администрации в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Здание администрации в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 6 ноя – РИА Новости. Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест на всероссийском конкурсе "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов, финал которого прошел в международном детском центре "Артек", сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Ямальские школьники вновь взяли высоту. В "Артеке" наши ребята завоевали сразу 10 призовых мест в финале всероссийского конкурса "Большая перемена". Азнаур Алабердов из Яр-Сале стал лауреатом первой степени. Вместе с ним награды достались ребятам из Губкинского, Пуровского района, Нового Уренгоя, Муравленко и Надыма", - написал Артюхов в Telegram-канале.
Каждый призер, по его словам, получил грант на образование или развитие своего проекта. Также Артюхов отметил, что ямальские школьники уже традиционно возвращаются с конкурса победителями.
По данным пресс-службы правительства региона, все победители получили денежные премии размером 100 и 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вузы. Педагоги-наставники финалистов также получат премию до 150 тысяч рублей и смогут повысить квалификацию в лучших учебных заведениях России.
Власти Ямала уточняют, что в этом году на конкурсе среди 5-7 классов учащиеся школ региона также показали большие результаты: четверо северян стали лауреатами первой и второй степени, а двое из них отправились в "Путешествие мечты" от Владивостока до Москвы.
 
ГубкинскийПуровский районДмитрий АртюховАртекНовый Уренгой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала