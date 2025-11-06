https://ria.ru/20251106/rossiya-2053292998.html
Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест в финале "Большой перемены"
2025-11-06T20:40:00+03:00
САЛЕХАРД, 6 ноя – РИА Новости. Ямальские школьники завоевали 10 призовых мест на всероссийском конкурсе "Большая перемена" среди школьников 8-10-х классов, финал которого прошел в международном детском центре "Артек", сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Ямальские школьники вновь взяли высоту. В "Артеке
" наши ребята завоевали сразу 10 призовых мест в финале всероссийского конкурса "Большая перемена". Азнаур Алабердов из Яр-Сале стал лауреатом первой степени. Вместе с ним награды достались ребятам из Губкинского
, Пуровского района
, Нового Уренгоя
, Муравленко и Надыма", - написал Артюхов
в Telegram-канале.
Каждый призер, по его словам, получил грант на образование или развитие своего проекта. Также Артюхов отметил, что ямальские школьники уже традиционно возвращаются с конкурса победителями.
По данным пресс-службы правительства региона, все победители получили денежные премии размером 100 и 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, а также дополнительные баллы к портфолио при поступлении в вузы. Педагоги-наставники финалистов также получат премию до 150 тысяч рублей и смогут повысить квалификацию в лучших учебных заведениях России
Власти Ямала
уточняют, что в этом году на конкурсе среди 5-7 классов учащиеся школ региона также показали большие результаты: четверо северян стали лауреатами первой и второй степени, а двое из них отправились в "Путешествие мечты" от Владивостока
до Москвы
.