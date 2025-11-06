Минобрнауки назвало количество отчисленных из вузов студентов в 2025 году

https://ria.ru/20251106/rossiya-2053262266.html
Около десяти процентов студентов были отчислены в предыдущем учебном году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.. РИА Новости, 06.11.2025
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около десяти процентов студентов были отчислены в предыдущем учебном году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки..
"В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4 611 710 человек. Из них выбыли: по болезни - 1092, оставили обучение по собственному желанию - 157 583, отчислены по неуспеваемости - 186 132, выбыли по иным причинам - 147 448 человек - говорится в заявлении.
Это составляет около 10,7 процента от общего числа обучающихся.
Ведомство также отметило, что доля студентов, которым пришлось покинуть вуз из-за неуспеваемости последние пять лет, растет. Минобрнауки объяснило это ужесточением требований к академическим успехам со стороны организаций высшего образования. Соответственно, это свидетельствует о повышении качество высшего образования в целом, добавили там.