Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин

"Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались. Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.