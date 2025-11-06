Рейтинг@Mail.ru
06.11.2025

Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин
18:32 06.11.2025
Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить, чтобы дети с удовольствием занимались физкультурой в школе. РИА Новости, 06.11.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин

Путин: дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается со спортсменами во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса "Орбита" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин общается со спортсменами во время осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса "Орбита" в Самаре. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить, чтобы дети с удовольствием занимались физкультурой в школе.
"Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались. Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия – спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин предложил тему следующего заседания совета по спорту
