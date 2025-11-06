https://ria.ru/20251106/rossiya-2053261097.html
Дети должны с удовольствием идти на урок физкультуры в школе, заявил Путин
общество
россия
владимир путин
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить, чтобы дети с удовольствием занимались физкультурой в школе.
"Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры. И с удовольствием занимались. Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой", - сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.