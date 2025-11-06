Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет - РИА Новости, 06.11.2025
18:23 06.11.2025 (обновлено: 19:33 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053258329.html
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет на 2026-2028 годы ко второму чтению в Госдуме. РИА Новости, 06.11.2025
Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило поправки в бюджетный пакет на 2026-2028 годы ко второму чтению в Госдуме.
Всего предлагается внести 590 поправок на общую сумму более семи триллионов рублей. Они коснутся как проекта федерального бюджета, так и налогового законодательства и сопутствующих актов. При их внесении министры учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин оценил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
21 октября, 18:36
Так, условия применения НДС для малого и среднего бизнеса будут менять поэтапно, при этом для налогоплательщиков, впервые допустивших нарушение при его выплате, могут установить мораторий на привлечение к ответственности.
Учтены и предложения предпринимателей о сохранении некоторых действующих мер, таких как льготный режим для ИТ-компаний при реализации прав на собственные разработки и возможность применения патентной системы налогообложения для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах.
Значительная часть поправок направлена на обеспечение оборонной безопасности, в том числе — потребностей спецоперации. Остальные изменения связаны с национальными проектами, налогами и перераспределением бюджетных ассигнований в рамках государственных программ.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Силуанов рассказал о закладываемой в бюджет ключевой ставке
19 сентября, 00:10

Проект бюджета

Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Поддержка семьи
  • Заложена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.
  • Проект предусматривает около 1,8 триллиона на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготную ипотеку в 2025 году.
  • Более двух триллионов заложено на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Более семи миллионов работающих родителей получат семейную выплату
14 октября, 10:44
Здравоохранение
  • Более триллиона дополнительно выделят на здравоохранение на шесть лет. Свыше 900 миллиардов направят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".
  • Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в бюджете в полном объеме.
  • Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Голикова рассказала, какими лекарствами государство обеспечивает россиян
22 октября, 13:46
Национальные проекты
  • На национальные проекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона.
  • Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ.
  • Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.
  • Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей
6 октября, 18:47
  • Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.
  • Регионы в 2025-2030 годах получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно.
  • Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
  • Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

  • Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на прибыль букмекерских контор.
  • Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.
  • Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Проект бюджета на 2026-2028 годы
29 сентября, 10:39
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФОбществоФинансыБюджетПравительство РФ
 
 
