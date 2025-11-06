Рейтинг@Mail.ru
Общественник рассказал, к чему может привести закрытие РЦНК - РИА Новости, 06.11.2025
21:35 06.11.2025
Общественник рассказал, к чему может привести закрытие РЦНК
Денонсация соглашения о деятельности культурных центров между Россией и Молдавией может повлечь за собой расторжение основополагающего договора о дружбе и...
Общественник рассказал, к чему может привести закрытие РЦНК

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Денонсация соглашения о деятельности культурных центров между Россией и Молдавией может повлечь за собой расторжение основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве между странами, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович на пресс-конференции, организованной российскими соотечественниками.
Накануне премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Координационный совет российских соотечественников и Русская община в четверг на ступенях здания, где расположен в Кишиневе РЦНК, организовали пресс-конференцию, посвященную деструктивным действиям молдавских властей по закрытию Русского дома.
"Как ни странно, у Российской Федерации и Республики Молдова есть договор о дружбе и сотрудничестве. В этом договоре прямо сказано, что Российская Федерация уважает целостность, независимость и суверенитет Республики Молдова. Расторжение договора о культурных центрах - это еще один шаг к тому, чтобы расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве", - сказал Петрович.
При этом общественник предупредил, что в случае расторжения договора последствия для сторон будут разными.
"Когда в столкновение попадают многотонная фура и маленький запорожец, то последствия для каждой из машин разные. В правительстве Республики Молдова, судя по всему забыли, что представляет собой Российская Федерация, и какие цели и задачи она ставит перед собой в современном мироустройстве. В этой связи от имени Координационного совета российских соотечественников и всех других организаций, которые я представляю, выражаем резкий протест против преступного и деструктивного решения молдавских властей по закрытию Русского дома", - подчеркнул он.
Петрович отметил, что Русский дом в Кишиневе продолжит свою работу "как бы молдавские власти не хотели бы его закрыть, как бы ни пытались сделать его работу невыносимой и невозможной".
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
