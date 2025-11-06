Общественник рассказал, к чему может привести закрытие РЦНК

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Денонсация соглашения о деятельности культурных центров между Россией и Молдавией может повлечь за собой расторжение основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве между странами, заявил председатель Координационного совета российских соотечественников Молдавии, руководитель Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович на пресс-конференции, организованной российскими соотечественниками.

Накануне премьер Молдавии Александр Мунтяну сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России. Координационный совет российских соотечественников и Русская община в четверг на ступенях здания, где расположен в Кишиневе РЦНК , организовали пресс-конференцию, посвященную деструктивным действиям молдавских властей по закрытию Русского дома.

"Как ни странно, у Российской Федерации и Республики Молдова есть договор о дружбе и сотрудничестве. В этом договоре прямо сказано, что Российская Федерация уважает целостность, независимость и суверенитет Республики Молдова. Расторжение договора о культурных центрах - это еще один шаг к тому, чтобы расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве", - сказал Петрович.

При этом общественник предупредил, что в случае расторжения договора последствия для сторон будут разными.

"Когда в столкновение попадают многотонная фура и маленький запорожец, то последствия для каждой из машин разные. В правительстве Республики Молдова, судя по всему забыли, что представляет собой Российская Федерация, и какие цели и задачи она ставит перед собой в современном мироустройстве. В этой связи от имени Координационного совета российских соотечественников и всех других организаций, которые я представляю, выражаем резкий протест против преступного и деструктивного решения молдавских властей по закрытию Русского дома", - подчеркнул он.

Петрович отметил, что Русский дом в Кишиневе продолжит свою работу "как бы молдавские власти не хотели бы его закрыть, как бы ни пытались сделать его работу невыносимой и невозможной".

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.