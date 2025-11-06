https://ria.ru/20251106/rossija-2053255374.html
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе - РИА Новости, 06.11.2025
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе
Власти России работают над тем, чтобы страна вернулась на международные соревнования в полном составе, с флагом и гимном, заявил журналистам в кулуарах форума... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:17:00+03:00
2025-11-06T18:17:00+03:00
2025-11-06T18:17:00+03:00
россия
михаил дегтярев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970713981_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_a2a5a702158ac93e314da334e8fd61b7.jpg
https://ria.ru/20251106/putin-2053255076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970713981_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1a403ea76bb0435878a58ff3b4be9f00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил дегтярев, в мире
Россия, Михаил Дегтярев, В мире
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры с флагом и гимном