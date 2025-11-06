Рейтинг@Mail.ru
18:17 06.11.2025
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе
Власти России работают над тем, чтобы страна вернулась на международные соревнования в полном составе, с флагом и гимном, заявил журналистам в кулуарах форума... РИА Новости, 06.11.2025
Дегтярев: Россия должна вернуться на международные турниры в полном составе

© РИА Новости / Павел Бедняков
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Власти России работают над тем, чтобы страна вернулась на международные соревнования в полном составе, с флагом и гимном, заявил журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Россия должна вернуться на международную арену в полном составе, с флагом, гимном, как положено. Мы над этим работаем", - сказал Дегтярев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Доля детей, занимающихся спортом, превышает 93 процента, заявил Путин
