В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии "Ученыеэпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации. Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо полутора-двух часов. Это ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, а также имеет важное значение для скрининга, быстрого выявления заболевших для назначения эффективного лечения и принятия противоэпидемических мер.