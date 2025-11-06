https://ria.ru/20251106/rossija-2053125357.html
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.11.2025
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Роспотребнадзор создал первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ученые ФБУН ЦНИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора
зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации. Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо полутора-двух часов. Это ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, а также имеет важное значение для скрининга, быстрого выявления заболевших для назначения эффективного лечения и принятия противоэпидемических мер.
Гепатит С — инфекционное заболевание, передающееся через кровь. Оно может вызывать серьезные поражения печени, включая цирроз и рак. Наиболее уязвимы перед вирусом люди с ослабленным иммунитетом.