Рейтинг@Mail.ru
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С - РИА Новости, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 06.11.2025 (обновлено: 09:43 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/rossija-2053125357.html
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С - РИА Новости, 06.11.2025
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T09:14:00+03:00
2025-11-06T09:43:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/88/1556908807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_590758bf0c96bea4fde52558e4efa87a.jpg
https://ria.ru/20251002/test-2045924904.html
https://ria.ru/20251106/nauka-2052989686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155690/88/1556908807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07da7125dda317ce6319859c9a71da32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Роспотребнадзор создал первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

© Depositphotos.com / katerynakonВирус гепатита C, 3D-модель
Вирус гепатита C, 3D-модель - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус гепатита C, 3D-модель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ученые ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изотермической амплификации. Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья", — говорится в заявлении.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Москве представили инновационный тест для ранней диагностики рака
2 октября, 17:16
Как отметили в ведомстве, новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо полутора-двух часов. Это ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, а также имеет важное значение для скрининга, быстрого выявления заболевших для назначения эффективного лечения и принятия противоэпидемических мер.
Гепатит С — инфекционное заболевание, передающееся через кровь. Оно может вызывать серьезные поражения печени, включая цирроз и рак. Наиболее уязвимы перед вирусом люди с ослабленным иммунитетом.
Биолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений
08:00
 
Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала