Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
Хорошие новости
 
05:03 06.11.2025
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей
Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных...
Дарья Буймова
Россия стала крупнейшей экономикой мира с самой низкой безработицей

В России зафиксировали самую низкую безработицу среди стран G20

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Доля безработного населения в России в сентябре составила 2,2%, оставшись на июньском уровне. Показатель второй квартал подряд остается минимальным среди крупнейших экономик мира.
Посетители на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу
Вчера, 03:28
Ниже 3% безработица была лишь еще в двух странах: в Южной Корее она немного снизилась - до 2,5% с 2,6%, а в Японии, наоборот, увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,6%.
Большинство крупных экономик сейчас сталкивается с ростом безработицы, сильнее всего она увеличилась в Мексике - сразу на 0,3 процентного пункта, до 3%. Доля незанятых увеличилась на 0,2 процентного пункта за квартал у Австралии, Китая, Канады и Турции, на 0,1 процентного пункта - у Франции, Германии и Японии. Также, по последним данным на август, с начала квартала отмечается увеличение безработицы в США и Великобритании.
В то же время наиболее заметно безработица снизилась в Индии, где она по итогам третьего квартала составила 5,2% против июньских 5,6%. В Бразилии и Италии показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта - до 5,6% и 6,1% соответственно.
Посетители на ярмарке трудоустройства Работа России. Время возможностей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Безработица в России снизилась до исторического минимума
1 октября, 19:03
 
Хорошие новости
 
 
