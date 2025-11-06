РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов

«

"В октябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 4 283 фишинговых ресурсов и 171 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 090 DDoS-атак в отношении защищаемых систем субъектов государственного управления, операторов связи и других значимых ресурсов", - говорится в сообщении.