РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов - РИА Новости, 06.11.2025
16:09 06.11.2025 (обновлено: 16:15 06.11.2025)
https://ria.ru/20251106/roskomnadzor-2053215667.html
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов - РИА Новости, 06.11.2025
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
Специалисты Роскомнадзора (РКН) в октябре заблокировали 4 283 фишинговых ресурса и 171 сайт, распространяющий вредоносное программное обеспечение, а также... РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T16:09:00+03:00
2025-11-06T16:15:00+03:00
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов

РКН в октябре заблокировал 4 283 фишинговых ресурса и 171 сайт с вредоносным ПО

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора (РКН) в октябре заблокировали 4 283 фишинговых ресурса и 171 сайт, распространяющий вредоносное программное обеспечение, а также отразили 1 090 DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового, транспортного секторов и операторов связи, сообщило ведомство.
«

"В октябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 4 283 фишинговых ресурсов и 171 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 090 DDoS-атак в отношении защищаемых систем субъектов государственного управления, операторов связи и других значимых ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,25 терабита в секунду, скорость – 112,74 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 8 дней 17 часов.
Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Индонезии, Германии, Бразилии, Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Кроме того, Роскомнадзор выявил и устранил 672 нарушения маршрутизации трафика со стороны 173 организаций.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме и манги
24 октября, 21:22
 
