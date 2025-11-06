https://ria.ru/20251106/roskomnadzor-2053215667.html
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
РКН в октябре заблокировал более четырех тысяч фишинговых ресурсов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Специалисты Роскомнадзора (РКН) в октябре заблокировали 4 283 фишинговых ресурса и 171 сайт, распространяющий вредоносное программное обеспечение, а также отразили 1 090 DDoS-атак в отношении систем госуправления, финансового, транспортного секторов и операторов связи, сообщило ведомство.
"В октябре 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 4 283 фишинговых ресурсов и 171 сайт, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Отразили 1 090 DDoS-атак в отношении защищаемых систем субъектов государственного управления, операторов связи и других значимых ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,25 терабита в секунду, скорость – 112,74 миллиона пакетов в секунду, а максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 8 дней 17 часов.
Чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США
, Индонезии
, Германии
, Бразилии
, Нидерландов
. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.
Кроме того, Роскомнадзор
выявил и устранил 672 нарушения маршрутизации трафика со стороны 173 организаций.